金属期市：期铝下跌，因获利回吐

路透约翰内斯堡8月14日 - 期铝价格周一下跌，因上周五价格急升至两年半高位后交易员锁定利润，主要生产国中国的工厂数据低于市场预估。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝收跌0.9%，报每吨2,023美元，上周五触及2014年11月以来最高的2,048美元。

“今天期铝走势主要受获利回吐或波动率下降影响，而不是人气的基本改变，”荷兰安智银行商品策略负责人Hamza Khan称。

中国近期发布的经济数据低于预期，但并不意味着铝的乐观趋势发生逆转，Khan称。

“我们仍然认为中国去产能是主要的驱动因素，”他说。

中国7月工厂产出同比增长6.4%，今年前七个月固定资产投资增长8.3%，低于经济学家预期。

周一发布的数据显示，7月中国铝产量从前月的纪录高位下降，去产能令铝价升至多年高位，开始给中国的铝产量带来影响。

指标期铜收跌0.2%，报每吨6,397美元，8月9日价格触及逾两年半高位的6,515美元，本季度升近8%。

铅价收高0.3%，报2,335美元，锡价持平于20,300美元，锌价升0.7%，报2,917美元，镍价降2%，报10,450美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)