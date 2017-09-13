金属期市：期铜跌至三周低位，因获利了结和需求疲弱

* 现货铜较三个月期铜贴水为2009年以来最阔

* 镍价下跌，因印尼供应增加传闻

路透伦敦9月13日 - 铜价周三跌至三周低位，因获利回吐、伦敦金属交易所(LME)仓库库存增加，对中国需求感到紧张，以及美元上涨。

指标三个月期铜收跌1.9%，报每吨6,543美元，盘中低见6,529美元。今年迄今铜价升约18%，部分因为7月和8月出现投机性抢购。

“看似是获利了结，我们可能还会看到更多这样的交易，”Capital Economics高级商品策略师Caroline Bain称。

“中国需求略有惊喜 ，但再仔细看看数据，建筑业在萎缩，这将会拖累需求。”

美元上涨令以美元计价的金属对非美国公司来说更贵，这可能会打击制造商的需求。

LME注册仓库铜库存自上周以来增加38,150吨，至246,575吨。

库存高企，加上对铜市场供应过剩的忧虑，帮助现货铜较三个月期铜MCU0-3贴水升至每吨40美元之上，为2009年12月以来最高。交易员称，这表明未来几日还要有更多的铜交付。

指标三个月期锌下跌1.2%，报3,023美元。

期镍收跌5.2%，报11,360美元，稍早跌至三周低位的11,330美元，因传闻称，主要出口国--印尼的供应增加。

期铝下跌1.3%，报2,110美元；期铅下跌0.9%，报2,290美元；期锡下跌0.8%，报20,515美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)