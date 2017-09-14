金属期市：期铜跌至四周低位，因中国数据乏善可陈

路透伦敦9月14日 - 期铜周四跌至四周低位，之前部分中国数据不及预期，直指全球最大铜消费国需求正在放缓。

指标三个月期铜跌0.7%，报每吨6,498美元，稍早触及8月18日以来最低。期铜从9月高位下滑了7%。

“中国数据疲弱是个隐忧，我认为这是导致今日铜价下跌的原因，”ETF Securities的商品策略师Nitesh Shah说。

“从基本面来看，铜价应该高企，但铜价上涨的速度令人意外，”他说。

铜价从5月低位飙升28%，在9月5日触及2017年峰值6,970美元，因预期中国需求强劲，和美元走软。

数据显示，中国投资、工业生产和零售销售增长慢于预期，但房屋销售和新屋开工反弹，可能使中国的整体经济成长保持相对强劲，并实现增长目标。

伦敦金属交易所有仓单的铜库存增加2.6万吨，至18.6125万吨，较上周触及的9月低位增加了67%。

现货铜较LME三个月期铜贴水MCU0-3跳升至每吨逾40美元的八年高位。交易商称，这表明未来几日有更多的铜交割。

现货镍较三个月期镍贴水MNI0-3触及每吨80美元之上的三年高位。

8月中国包括铜、铝、铅、锌和镍的有色金属产量降至一年低位，反映出中国政府的环境治理行动限制了基本金属的供应。

三个月期铝收跌0.6%，报每吨2,098美元。三个月期锌收挫0.6%，报每吨3,005美元。三个月期铅上涨0.7%，报每吨2,307美元。三个月期锡小涨0.1%，报每吨20,525美元。三个月期镍回落1.4%，报每吨11,200美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)