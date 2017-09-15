金属期市：基金买盘支撑伦铜走坚，沪铜下跌

路透悉尼9月15日 - 伦敦期铜周五盘初走坚，从隔夜下跌中反弹，因投资基金在朝鲜发射导弹后买入金属等资产进行避险操作。

“我们马上看到一些基金对铜有买兴，这支撑了价格，”珀斯一位大宗商品交易员匿名表示。

铜价周四跌至四周低点，此前中国公布的数据不及预期，暗示这个最大的铜消费国需求放缓。

中国金属期货几乎全线下挫，因本周公布令人失望的经济增长数据后外界对需求增长情况提出质疑。仅有铅价收高。

镍价领跌，连续第二天跟随中国钢铁期货走低。

0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.1%，至每吨6,515.50美元。

上海期货交易所主力期铜合约收跌0.40%，至每吨50,380元人民币(7,701.60美元)。

铜价已从5月低点反弹28%，在9月5日触及2017年峰值6,970美元，得益于中国需求旺盛的预期。

韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

周四出炉的数据显示，中国8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

沪铅进一步上扬0.28%至三周半新高，周四和周三分别涨2%和3%。该合约自5月19日创下2017年最低收位以来已累计上涨逾25%。

沪镍收低2.66%，至一个月低位。LME三个月期镍下跌近1%至每吨11,105美元，为三周半新低。

沪锌跌0.42%。LME期锌小涨0.3%至每吨3,014.25美元。(完) (编译 李春喜/许娜；审校 王洋/蔡美珍)