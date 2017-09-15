金属期市：期铜录得3月来最大周线跌幅，因投资人获利了结

* 部分投资人获利了结－荷兰银行

* 铜库存录得5月来最大周度增幅

路透伦敦9月15日 - 期铜周五持稳，受助于美元下滑，但本周期铜录得3月来最大周线跌幅，因在期铜受投机性买盘推动升至三年高位后，投资人获利了结。

尽管部分投资人获利了结，但供应短缺和最大金属消费国－中国的需求稳健，预计将令价格保持在目前水准附近，荷兰银行分析师Casper Burgering称。

指标三个月期铜升0.1%，报每吨6,508美元，本周下挫2.8%。期铜从9月5日触及的三年高位6,970美元回落，但今年迄今仍升了18%。

铜价支撑位在6,300-6,400美元之间的50日移动均线切入位和2015年高位。

LME铜库存本周增幅为5月来最大，增加6.76万吨，至27.6025万吨，给期铜价格带来压力。

库存不断增加扶助现货铜较LME三个月期铜贴水MCU0-3跳升至每吨逾40美元的2009年12月来最高，这表明未来几日有更多的铜交割。

现货铝、镍和铅较三个月期货贴水也升至多年高位。

中国罕见地公布了一系列令人失望的数据，表明经济最终开始失去一些动能，但中国对金属的需求将保持强劲，荷银的Burgering称。

三个月期镍收低0.9%，报每吨11,090美元，为8月21日来最低，自9月4日触及12,380美元高位后，镍价已经回落超过10%。

三个月期铝收跌0.6%，报每吨2,085美元。三个月期锌收高0.9%，报每吨3,039美元。三个月期铅大涨2.3%，报每吨2,359美元。三个月期锡持稳，报每吨20,540美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)