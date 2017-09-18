金属期市：伦铜从近一个月低点回升，但中国增长担忧抑制涨势

路透新加坡9月18日 - 伦敦期铜周一连续第二日上涨，市场从上周所及的近一个月低点复苏，不过围绕铜消费大国中国经济增长放缓的担忧抑制了涨势。

0711 GMT， 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨39.5美元，或0.6%，报每吨6,546.50美元；周四跌至每吨6,452.50美元，为8月18日以来最低。

上海期交所主力期铜合约收涨300元人民币，或0.6%，报每吨50,700元人民币(7,733美元)。

中国周四公布令人失望的经济数据，包括前八月固定资产投资累计增速降至近18年低点，都表明在借款成本上升的情况下，该国经济终于开始失去一些动能。

不过，分析师预计中国金属需求依然强劲。

“上周我们看到价格有所下跌，因此应该迎来一次修正，”上海CRU分析师Meng Jie Wu称。

“中国需求可能将改善，因为下游制造商已开始重新储备原料。库存正在下降。”

中国8月有色金属产量降至一年低位，表明中国环保举措遏制了基本金属供应，铝亦受限产措施冲击。

全球领导人本周在美国纽约参加一年一度盛会期间，朝鲜核威胁是最受瞩目的议题，外交官静候美国总统特朗普首次在联合国的讲话。

LME注册仓库创5月以来最大单周流入规模，增加67,600吨至276,025吨，给价格带来压力。(完) (编译 李春喜/许娜；审校 艾茂林/张明钧)