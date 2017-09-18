金属期市：期铅触及两周高位，因供应收紧和库存下降

* 朝鲜因受制裁向中国精矿出口停滞

* 废电池供应紧张意味着可回收金属减少

路透9月18日 - 期铅周一触及两周高位，因中国环境整治导致供应收紧的担忧加重，且需求强劲，上海的库存下降。

伦敦金属交易所(LME)指标期铅收高1.3%，报每吨2,390美元，今年铅价已经涨约18%。稍早价格触及9月4日以来最高的2,408美元。

“中国进行的一些环境检查对铅的打击比其它金属更大，因为铅具有毒性，”麦格理分析师Vivienne Lloyd称，“朝鲜受到制裁向中国出口精矿已经停滞，供应量在减少。”

中国的环境保护部门上月对包括山东在内的八个省份地区进行了第四轮环境检查。

中国的一家研究公司安泰科称，对四川进行环境检查，已经致使当地60%的铅锌矿停产，进行长达一个月的维护。这可能意味着8月和9月锌和铅的供应减少。

“各地的需求仍强劲，”顾问公司Wood Mackenzie铅分析师Farid Ahmed称，“供应方面，初级冶炼厂对精矿供应非常担心，加上北美和中国用于铅回收的废电池仍紧张。”

上海期交所监督的仓库铅库存为16,568吨，自从5月以来已经下跌了80%，为2016年3月以来的最低水平。

其他基本金属中，三个月期铜收高0.3%，报每吨6,530美元；铝价升0.2%，报2,089美元；锌价升2.2%，报3,097美元，锡价升0.8%，报20,700美元，镍价涨1.3%，报11,235美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)