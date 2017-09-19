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金属期市：期镍跌向一个月低点，因基金卖盘
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2017年9月19日 / 下午4点45分 / 1 个月前

金属期市：期镍跌向一个月低点，因基金卖盘

1 分钟阅读

    * 市场静待美联储周三宣布货币政策会议结果
    * 期锌现货较三个月期货逆价差为2015年来最高

    路透伦敦9月19日 - 期镍价格周二向上周触及的一个月低点下滑，因
基金获利了结，但对菲律宾供应的忧虑和特别是来自中国不锈钢厂的稳健
需求预计将提供支撑。
    
    伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍       收低0.8%，报每吨11,1
40美元，稍早跌至10,875美元，上周期镍曾跌至8月18日来最低的10,845
美元。
    
    “7月至9月初，镍价大涨近40%，突破12,000美元。投机商正在出货
。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
    
    “我们估计生产的边际成本在10,400/10,500美元左右，这将构成下
档支撑。来自不锈钢和非不锈钢应用的需求也算稳健。”
    
    全球约190万吨的镍需求中约三分之二用于生产不锈钢。
    
    LME镍库存今年多数时间都保持在36-39万吨，但取消仓单减少令价格
承压。
    
    国际镍业研究组织(INSG)数据显示，镍市场6月供应短缺400吨，5月
为短缺6,700吨。
    
    市场也在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始的为期两日
货币政策会议结果。
    
    三个月期锌       微跌至3,096美元，周一收报3,097美元，期锌保
持在3,000美元之上，因预期会出现供应短缺，但价格高企可能意味着闲
置产能将投入生产、产量增加以及会有新的产能。
    
    现货锌较三个月期锌MZN0-3升水达到每吨近20美元，为2015年5月
来最高。
    
    其他基本金属中，三个月期铜       收高0.1%，报每吨6,539美元；
铝价       升1.7%，报2,124美元；三个月期铅       升1.3%，报3,420
美元，锡价       下滑0.2%，报20,650美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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