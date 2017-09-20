金属期市：期铝触及五年高位，因中国提前开始减产

* 期铝今年上涨近30%，因供应减少

路透伦敦9月20日 - 期铝周三急升至五年高位，因中国大型生产商中国铝业提前两个月开始减产，不久将导致铝库存减少。

对中国政府的环境治理行动将会造成供应短缺的担忧提振铝价，今年期铝是伦敦金属市场表现最好的金属，累计上涨28%。

LME指标三个月期铝 收涨2.5%，报每吨2,177美元，盘中触及2012年9月以来最高2,194.50美元。

“中国正努力在冬季来临前削减产量，”Natixis的分析师Bernard Dahdah说，“别忘了，中国的选举也将开始，在选举前表现出他们对环境污染非常重视是不会错的。”

在冬季限产正式开始前近两个月，中国最大的国有生产商中国铝业已经开始削减河北省的产量。

LME认证仓库的铝库存跌至2008年以来最低的130万吨，较周二减少2,725吨。

上月中国铝产量降至2016年4月以来最低的264万吨。

LME三个月期铜收跌0.2%，报每吨6,527美元，结束连续三日温和上涨的势头。

国际铜业研究组织(ICSG))称，6月全球精炼铜供应短缺7万吨，5月为短缺5万吨。

三个月期镍收涨2.2%，报每吨11,380美元。三个月期铅收高1.7%，报每吨2,460美元。三个月期锌上扬0.9%，报每吨3,133美元。三个月期锡收跌0.1%，报每吨20,625美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)