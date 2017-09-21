金属期市：期铜触及一个月低点，美联储暗示今年再加息一次

路透伦敦9月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四触及逾一个月最低，期镍大跌达6%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计年底前再升息一次，这提振了美元走势。

美联储周三表示，预计年底前再加息一次，带动美元兑日圆升至逾两个月高位，令美元计价金属对非美国投资人而言成本上升。

“下跌主要是受汇率走势影响。8月升势背后也主要是因美元下跌，所以现在美元走强打压所有金属。”金属咨询公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。

但他表示，铜价会反弹。“基本面需求不旺，但供应已经减少，所以不需要太强的需求来令铜市出现短缺。”他指出。

三个月期铜收低0.7%，报每吨6,480美元，稍早跌至8月中来最低的6,427.50美元。

接近中国铜原料联合谈判小组(CSPT)的两名消息人士称，中国铜冶炼商已将第四季的加工精炼费用(TC/RC)底价定在每吨95美元和每磅9.5美分。

由十家会员企业组成的CSPT在上海召开会议，周四上午决定将第四季TC/RC底价从第三季的每吨86美元和每磅8.6美分大幅提高10.5%，高于早先交易商预期的提价幅度。

三个月期镍一度重挫逾6%，收盘报每吨11,005美元，大跌3.3%。

三个月期铝从昨日触及的五年高位回落，收低0.3%，报每吨2,171美元，但明年初前供应收紧的预期支撑价格。

国际铝业协会(IAI)公布，中国8月铝总产量为264万吨，7月为268.6万吨。

三个月期锌收低1%，报每吨3,101美元，期铅升2.2%，报每吨2,513美元，期锡收低0.9%，报20,450美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)