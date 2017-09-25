金属期市：期镍和期锌反弹，但中国需求忧虑限制涨幅

路透伦敦9月25日 - 锌价和镍价周一上涨，此前价格在上周末段大幅下挫；铜价持稳，但涨幅受限，因对主要金属消费国--中国的需求前景持谨慎态度，且美元走高。

“自从近期高位下跌后，市场在尽力筑底，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。

“现在回到了大家认为是更接近合理价格的水平，所以价格会触底反弹，”他称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收高2.1%，报每吨3,096美元，周五跌至一周低位的3,000美元。

现货供应趋紧，将现货锌较三个月期锌MZN0-3升水推至2007年以来最高水平的66美元，交易员称，这可能会鼓励向伦敦金属交易所仓库交割。

中国采取新的措施抑制房屋销售，上周中国长期主权信贷评级被下调，打击了该国金属需求预期。

美国12月升息预期升温，可能令美元走强。今年美元走软提振了对金属的需求，因对其它货币持有者来说金属价格更便宜。

LME镍价收高1.5%，报每吨10,580美元，上周四和周五急挫逾8%，此前上海期货交易所上调交易手续费，以抑制投机。

LME期铜收跌0.1%，报6,450美元。上周五，铜价触及8月16日以来最低的6,366美元。

铝价收跌0.5%，报每吨2,148美元，铅价收跌0.3%，报2,475美元，锡价收高0.9%，报20,700美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)