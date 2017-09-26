金属期市：期铜扭转盘中涨势收低，因油价回落且美元走高

* 铜价续挫，跌向一个月低位

* 现货锌较三个月期锌升水触及2007年初以来最高

路透伦敦9月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二延续之前四个交易日的跌势，因油价从昨日触及的逾两年高位回落，美元走强。

“今天上午基本金属得到油价大幅上涨的支撑，现在油价下跌，美元有些走强，所以看似正打压金属价格，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

“上周是连续第三周投机性金融投资者从铜市场撤出，”他称，“看似基本金属失去了过去几个月最重要因素的支撑，就是这些投机客。”

LME三个月期铜收跌0.6%，报每吨6,411美元，上周五价格触及8月中以来最低的每吨6,366美元。

布兰特原油期货周二下滑，在昨日升至26个月高位后有投资人获利了结。

LME锌价收高0.6%，报每吨3,116美元，铅价收高0.5%，报每吨2,488美元。

交易所数据显示，LME注册锌库存MZN-STOCKS周一进一步减少1,600吨，今年减少了39%。

现货锌较三个月期锌CMZN0-3升水扩至2007年初以来最阔水平69美元，表明现货供应紧张。

亚洲开发银行上调了今年中国经济增长预估，因国内消费强劲增长，出口复苏，服务业成长稳健。

LME期锡基本收平，报20,710美元，镍价收跌0.9%，报10,480美元，铝价收跌1%，报2,126美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)