金属期市：美元走强拖累期铜走低，中国需求预期提振其连涨第五季

路透伦敦9月29日 - 期铜周五小跌，因美元走强，但本季期铜连升第五季，因预期全球最大金属消费国中国需求强劲。

LME三个月期铜收跌0.6%，报每吨6,481美元，稍早触及9月13日以来最高6,581美元。

“夏季出现了一波上涨行情，市场上的投机买兴增加，主要是受中国的乐观数据支持，”ING的商品策略师Warren Patterson说。

“不过，短期来看，我们感觉，市场之前的涨势太快太猛，但短期内可能出现一些回调。”

期铜本季连涨第五季，势将创2010年首季止连升五季以来最长季度连涨势头。

美元有望创今年最大周度涨幅，从而增加了非美国投资者购买以美元计价金属的成本。期铜因此承压。

中国9月制造业活动预计连续第14个月扩张，建筑热潮和价格攀升使企业获利颇丰，不过，扩张步伐可能较8月小幅放缓。

期铜的下一个技术阻力位在6,614美元，Marex Spectron的Alastair Munro说，如果升穿该水平，将升至6,700美元。

上海期交所铜库存减少，支撑铜价。上海期交所周五称，上周库存减少27%。

LME铜库存减少1,175吨，至29.725万吨。

中国治理环境污染的行动扶助提振期铝价格年内攀升约26%，因预期冬季大量冶炼厂关停。

LME三个月期铝下跌1.4%，报每吨2,102美元。

三个月期铅上扬0.6%，报每吨2,485美元。三个月期锡上涨0.4%，报每吨20,675美元。三个月期锌收高0.5%，报每吨3,162美元，之前触及四周高位。三个月期镍收盘上扬0.6%，报每吨10,500美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)