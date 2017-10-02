金属期市：锌价跳升至10年高位，因中国环保检查影响产量且库存减少

* 铅价触及10个月高位

* 铝价触及两周低位

路透伦敦10月2日 - 伦敦金属交易所(LME)锌价周一触及逾10年最高，因投机客押注中国治理环境污染可能打击产量，且有一方控制了LME仓库的大部分锌库存。

因进行环境检查，中国四川省约60%的铅锌矿停产长达一个月。

“不排除未来冬季月份冶炼厂进一步关闭的可能性，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

伦敦金属交易所周一锌价表现最佳，三个月期锌触及2007年8月以来最高的每吨3,248美元，收盘时缩小涨幅，报3,236美元，升2.3%。

LME锌库存MZNSTX-TOTAL周一减少16,950吨，今年迄今减少了64%，LME数据显示，有一方控制了50-80%的库存。

LME铅价触及每吨2,548美元，为2016年11月以来最高。收盘从高位回落至2,518美元，全日升1.3%。

中国的环境检查也影响到铅冶炼厂，联合国对朝鲜的制裁打击了中国第二大铅矿石和精矿供应商。

LME铝价收跌0.1%，报每吨2,101美元，盘中触及9月18日以来最低的2,082美元，因投资者锁定利润，等待中国治污行动令产量下降的迹象。

期铜升0.2%，报每吨6,493美元，涨幅受限，因消息称，印尼大型铜矿Grasberg可继续出口铜精矿，尽管有关许可证的磋商本月仍未解决。

部分金属受到中国数据的支撑，主要金属消费国中国的制造业增速为逾五年来最快，此前中国政府下调了银行存款准备金率。

LME期镍涨1.1%，报每吨10,390美元，期锡持平于20,675美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)