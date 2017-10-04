金属期市：供应紧张带动LME期锌升至2007年来最高

* 锌注销仓单占LME总库存55%

* 现货锌较三个月期锌的溢价达每吨50美元

路透伦敦10月4日 - 伦敦金属交易商（LME）期锌周三触及逾十年最高，因矿场关闭造成的供应紧张以及最大消费国中国需求稳健提振市场。

LME三个月期锌收高1.2%，报每吨3,302美元，盘中触及2007年8月来最高的3,308.75美元。

“供应紧张...几年前的矿场关闭影响正在发酵，但今年矿场供应已经增加，预示到明年供应紧张将会开始缓解，”Capital Economics 分析师Caroline Bain表示。

“需求前景看来迟滞，特别是如果中国当局关停钢铁产能...这意味着锌需求将在第四季和明年初放缓。”

中国环保部公布京津冀及周边28城市联合攻坚大气污染治理，今年10月至明年3月，PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。这意味着将限制诸如钢铁生产和锌冶炼等污染产业活动。

中国8月锌进口65,609吨，同比猛增近160%，但今年迄今总进口为314,086吨，按年跌近6%。

LME锌库存为251,750吨，较年初减少逾四成。取消仓单占总库存的55%，也令供应短缺忧虑加重。现货锌较三个月期锌溢价保持在每吨50美元左右。

LME三个月期铅收低1.2%，至每吨2,560美元，稍早升至2011年8月来最高的2,620.50美元。

LME期铜收盘变动不大，收报6,521美元。期铝收高1.7%，报2,167美元。期锡收低0.1%，报20,775美元。期镍微跌0.05%，报10,615美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)