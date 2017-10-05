金属期市：期锌从10年高位回落，但库存下降支撑价格

路透伦敦10月5日 - 周四锌价升势失去动能，此前触及10年新高，但库存减少和需求强劲仍支撑价格。

伦敦金属交易所(LME)指标锌价收跌0.5%，报每吨3,286美元。周三锌价触及2007年8月以来最高3,308.75美元，今年年迄今上涨了28%。

“近期强劲上涨后，很自然价格受到压力，”德国商业银行商品研究负责人Eugene Weinberg称，他还补充道，锌价升得太多，获利回吐可能会延续。

“价格低时锌市场的基本面利好，但现在这些因素已经被消化，所以我们预计不会再从当前水平上涨，”他称。

锌库存下降，表明供应短缺仍是支撑因素，LME认证仓库的锌库存过去一年减少了45%。

中国8月进口锌6.5609万吨，较去年同期升近160%，但今年迄今进口量为31.4086万吨，下降近6%。

指标三个月期铅涨1.3%，报每吨2,592美元，铅价前一交易日升至2011年8月以来最高的2,620.50美元。中国的环境治理行动也导致铅供应减少。

指标三个月期镍收盘下跌0.7%，报每吨10,535美元。

三个月期铜收高2.7%，报6,700美元，为近一个月最高。期铝微升0.2%，报2,171美元，期锡收高0.8%，报20,950美元，稍早触及1月以来最高的21,180美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)