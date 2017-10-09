金属期市：期镍触及逾两周高位，因美元下滑及钢铁价格上扬

路透伦敦10月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周一触及逾两周高位，受美元下滑和钢铁价格上扬支撑，摆脱了最大金属消费国－中国疲弱数据的影响。

LME指标三个月期镍收高4%，报每吨11,015美元，为9月21日来最高，今日升幅为8月16日来最大。

钢铁价格上涨抵消了显示中国9月服务业增速为21个月最慢的数据影响，数据令投资人质疑中国经济成长。

“鉴于中国数据转弱，价格上涨令人有些意外，”ETF Securities 商品策略师Nitesh Shah表示，并称市场也在关注印尼和菲律宾新供应的消息。

由于镍主要用在钢铁产业，镍价同钢铁价格息息相关。

中国钢筋期货价格跳涨近3%，因投资人预计中国产量减少。

LME镍库存减少1,638吨，至38.4864万吨，注册仓单(on-warrant)库存减少576吨，至24.9336万吨。

周一美元指数小跌，支撑以美元计价的商品价格。

LME三个月期锌收低0.1%，报每吨3,233美元，但仍接近上周触及的10年高位。

期铜较上周五收盘变动不大，报每吨6,665美元，上周五曾触及近四周高位。

三个月期铝收高0.9%，报每吨2,173.50美元，期锡收高1%，报20,770美元，期铅收跌0.8%，报2,512美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)