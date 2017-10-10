金属期市：期铜价格触及四周高位，因担心中国可能出现供应短缺

路透伦敦10月10日 - 期铜价格周二触及四周最高水平，因受中国可能出现供应短缺的预期影响，投机者持续买入。

中国在7月和8月宣布了包括废金属在内的限制废品进口计划，但不清楚在铜方面的限制有多严格。

“我认为铜价正消化中国限制废品进口的预期，但对我来说，根据当前基本面，价格有些高，”BMO Capital Markets商品研究董事Colin Hamilton称。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1.4%，报每吨6,760美元，为9月11日以来最高。

刚果矿业部长下令与中国投资者成立的合资企业，停止出口加工前的生铜和生钴，因为他们在国际市场的价值太低，此消息也帮助提振铜价。

锌价和镍价盘初承压，因上海螺纹钢期货急挫近5%，但两者在之后均反弹。

三个月期镍收高0.4%，报每吨11,055美元，为9月21日以来最高，在触及10,830低位后反弹。

期锌收高1.4%，报每吨3,379美元。

期铝收跌0.5%，报2,163美元，因投资者担心中国整治环境污染令工厂关停的影响，将被新产能所抵消。

“上海金属市场传来的消息称，中国的新政策是允许一些企业在其它省份建设产能。”Marex Spectron的经纪商Alastair Munro在一份公告中称。

铅价攀升1.8%，报2,557美元，锡价下跌0.2%，报20,725美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)