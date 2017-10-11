金属期市：期铜升至一个月高位，市场关注中国十九大

路透伦敦10月11日 - 期铜周三升至一个月高位，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布会议记录前美元下跌，投资者关注主要金属消费国中国下周开始的中国共产党第十九次全国代表大会。

荷兰安智银行分析师Warren Patterson称，由于预期第四季至明年，铜和大部分其它工业金属供应短缺，价格可能在当前水平附近盘整。

“我们不得不继续低吸买入，”经纪商Marex Spectron在一份公告中称。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.6%，报每吨6,801美元，盘中触及9月8日以来最高的6,817.50美元。

投资者关注从10月18日开始的五年一次的党代会，以寻找中国经济和环境政策方向信号。

投资者加大了对金属价格上涨的押注，截至10月6日当周，LME期铜净多头头寸自8月以来首周增加。锌、镍、铝和锡的净多头头寸也增加。

美联储将于周三晚些时候发布9月会议记录，对升息持鹰派基调可能会提振美元，令金属对其它货币持有者来说更贵。

8月，全球锌市场短缺量增加至3.96万吨，铅短缺量缩窄至4,600吨。

锌价收跌1.8%，报每吨3,219美元；铝价下跌1.5%，报2,130美元；镍价收高0.7%，报11,135美元；铅价收高0.3%，报2,565美元；锡价收高0.7%，报20,870美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)