金属期市：期铜触及一个月高位，受中国需求的乐观情绪提振

* 期铜升至9月8日以来最高的6,903美元

路透金属10月12日 - 铜价周四触及逾一个月以来最高，因对主要金属消费国中国的需求前景保持乐观，推动了买盘。

中国需求稳固，为铜进口打开了“套利窗口”，交易员称。本周中国保税区的铜溢价扩9美元，至74美元，为逾两个月来最阔。

“需求来自于中国，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“我们预计会有些套利相关买盘，买入伦敦金属交易所(LME)期铜，卖出上海期货交易所期铜。”

“中国的假期结束了，他们认为直到年底前都会对需求保持乐观，”他称，“这对市场有所帮助。”

LME期铜收高1.3%，报每吨6,887美元，稍早触及9月8日以来最高的6,903美元，铜价在9月5日升向三年高位的6,970美元。

周四交易所的数据显示，LME铜库存MCU-STOCKS再减少1,025吨，从9月中的两个月高位至今下降了9%。

LME期镍收于每吨11,395美元，涨2.3%，盘中触及三周高位的11,425美元。

LME锌价收高1%，报每吨3,251美元，铅价收低0.4%，报每吨2,556美元。

现货锌较三个月期锌升水MZN0-3达到10年高位的每吨80美元，表明近期供应紧张。

LME期铝收高0.8%，报每吨2,146.50美元，锡价收跌0.6%，报每吨20,740美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)