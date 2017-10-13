金属期市：镍价创一个月高位，因押注中国将减产

* 镍价创每吨11,725美元的一个月高位

路透10月13日 - 镍价周五触及一个月高位，因担心中国加大治理空气污染可能要求进一步减产，铝价由升转跌，此前上涨是因有消息称一个中国城市已经下令要求减少产能。

中国共产党十九大将于下周召开，预计中国政府将取缔更多污染矿场和金属加工厂，特别是在冬季月份。

铝市场方面，全球最大铝制造商中国宏桥集团所在的山东省滨州市已经下令今年冬天当地关停257万吨的产能。

“中国的环境整治绝对有影响，市场担心环境整治措施会扩大，镍方面，有报道称我们可能会看到去镍生铁产能，”荷兰安智银行(ING)商品策略师Warren Patterson称。

数据显示，中国9月进出口加速增长，表明经济仍在以健康速度扩张，尽管普遍预计经济增速最终将放缓。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收高2.5%，报11,675美元，盘中触及一个月高位11,725美元。

期铝收跌0.6%，报每吨2,134美元，稍早因减产消息上涨。铜价收跌0.1%，报每吨6,882美元，盘中触及一个月高位的6,918.50美元，锌价收跌0.5%，报3,235美元，上周触及逾10年高位。

美元下跌，因美国通胀数据令人失望，但全球股市上涨，因预计全球经济全面成长。

锡价收跌0.7%，报20,600美元，铅价收跌1%，报2,530美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)