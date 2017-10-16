金属期市：伦铜三年来首次升穿每吨7,000美元，受益于中国经济表现强劲

路透伦敦10月16日 - 伦敦期铜周一升穿每吨7,000美元，为三年首次，因包括最大金属消费国－中国等公布的经济数据带动了对需求的乐观情绪。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跳升3.7%，至每吨7,134美元，稍早触及2014年7月来最高的7,177美元。今年迄今期铜大涨约29%，势将创2010年来最大年度升幅。

德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg警告，期铜价格走势可能过度，是时候出现回落。“我们肯定预计价格在新一轮升势前将出现回软。依我们看，走势投机性成分很大。”

中国9月全国工业生产者出厂价格(PPI)在大宗商品价格带动下，同比涨幅远超预期，升至半年新高。

上周五中国海关公布的数据显示，9月未锻轧铜进口较上年同期激增26.5%，但2017年总量仍预计下降。

中国人民银行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长。

Marex Spectron的Alastair Munro表示，铜价的下一个重大技术阻力位是在7,150/7,200美元，今日波动区间是9月初来最宽的。

期铝收盘变动不大，报每吨2,136美元，锌价收跌1.3%，报3,194美元，铅价收高0.4%，报2,540美元，锡价收平，报20,600美元，三个月期镍收高1.6%，报11,865美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)