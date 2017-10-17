金属期市：期锌触及逾三周低点，因库存增加和美元上涨

路透伦敦10月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌价格周二跌至逾三周低点，因美元走强和库存增加，凸显供应不断增加会缓解短缺问题的担忧。

LME注册锌库存跳升17,850吨，本月升幅达到27%。

今年迄今锌价大涨21%，本月触及十年最高的3,308.75美元，分析师称，因投资人担心供应短缺，但这些担忧可能很快缓解。

“我认为短期内产量就会增加，因多家矿商已经表明将增产。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

“我预计锌价将在未来一个月内跌穿3,000美元，可能在几周内。”

LME三个月期锌收盘大跌3.4%，报每吨3,085美元，今日跌幅为六个月最大。盘中触及9月22日来最低的3,054美元。

美元指数升至一周高位，令整个基本金属市场承压。

LME三个月期铜跌1.5%，报每吨7,027美元，在周一创下八个月最大单日升幅后今日遭遇获利了结。昨日期铜触及2014年7月来最高的7,177美元。

期铝逆市收高0.2%，报每吨2,140美元，三个月期镍收低0.8%，报11,765美元。铅价大跌1.9%，报2,492美元，锡价下挫1.2%，报20,350美元，盘中触及两个月低点19,885美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)