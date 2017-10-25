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金属期市：期铜价格持稳，因股市动能停滞
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2017年10月25日 / 下午4点56分 / 更新于 14 小时内

金属期市：期铜价格持稳，因股市动能停滞

1 分钟阅读

    路透伦敦10月25日 - 期铜周三在连升两日后持稳，因股市在连创新
高后下滑，显示投资人愈发谨慎。但美元回落提振整体金属市场。
    
    10月稍早，期铜价格触及三年高位每吨7,177美元，本周又重返7,000
美元之上，但因对整体经济的信心减弱，期铜在保持升势动能上有困难。
    
    “公布了一些非常好的经济数据，受美国总统特朗普减税计划带动，
股市屡创新高，公债收益率也走强，所以基金涌入，利用在铜市的投资来
表达对宏观经济的乐观看法。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“这
带动铜价升至基于基本面的水准之上。”
    
    “铜价在约7,000美元及以上水准将继续遭遇阻力，并出现回落，但
会有其他投机者和投资者的逢低承接，令铜价保持相当稳定。”他还表示
。
    
    伦敦金属交易商（LME）三个月期铜       收高0.1%，报每吨7,010
美元，受美元转跌带动，铜价从稍早低点6,925美元反弹。
    
    美股回落，因包括美国电报电话和波音在内的多家企业公布的财报乏
善可陈打压。周二美股道琼工业指数刷新历史高位。
    
    国际铜业研究组织周二称，预计2017年铜供应短缺151,000吨，2018
年供应短缺104,000吨。
    
    一名熟知事况的消息人士表示，山西省一家民间煤矿行业投资人，是
中国期铜押注数量大幅增加的主要推手，其持有的期货仓位逼近30亿美元
，带动铜价升至四年半高点。            
    
    现货锌较三个月期锌溢价升至68.50美元，向两周前触及的10年高位9
1美元回升，可能显示短期供应短缺。
    
    三个月期锌       收高0.4%，报每吨3,191美元。三个月期铅<CMPB3
>收高0.8%，报每吨2,490美元。
    
    期铝       收高1.4%，报2,186美元，略低于稍早触及的一个月高位
。LME期镍       收低1.1%，报11,865美元。期锡       涨0.6%，报19,
890美元，脱离稍早触及的10周低点19,500美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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