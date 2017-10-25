金属期市：期铜价格持稳，因股市动能停滞

路透伦敦10月25日 - 期铜周三在连升两日后持稳，因股市在连创新 高后下滑，显示投资人愈发谨慎。但美元回落提振整体金属市场。 10月稍早，期铜价格触及三年高位每吨7,177美元，本周又重返7,000 美元之上，但因对整体经济的信心减弱，期铜在保持升势动能上有困难。 “公布了一些非常好的经济数据，受美国总统特朗普减税计划带动， 股市屡创新高，公债收益率也走强，所以基金涌入，利用在铜市的投资来 表达对宏观经济的乐观看法。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“这 带动铜价升至基于基本面的水准之上。” “铜价在约7,000美元及以上水准将继续遭遇阻力，并出现回落，但 会有其他投机者和投资者的逢低承接，令铜价保持相当稳定。”他还表示 。 伦敦金属交易商（LME）三个月期铜 收高0.1%，报每吨7,010 美元，受美元转跌带动，铜价从稍早低点6,925美元反弹。 美股回落，因包括美国电报电话和波音在内的多家企业公布的财报乏 善可陈打压。周二美股道琼工业指数刷新历史高位。 国际铜业研究组织周二称，预计2017年铜供应短缺151,000吨，2018 年供应短缺104,000吨。 一名熟知事况的消息人士表示，山西省一家民间煤矿行业投资人，是 中国期铜押注数量大幅增加的主要推手，其持有的期货仓位逼近30亿美元 ，带动铜价升至四年半高点。 现货锌较三个月期锌溢价升至68.50美元，向两周前触及的10年高位9 1美元回升，可能显示短期供应短缺。 三个月期锌 收高0.4%，报每吨3,191美元。三个月期铅<CMPB3 >收高0.8%，报每吨2,490美元。 期铝 收高1.4%，报2,186美元，略低于稍早触及的一个月高位 。LME期镍 收低1.1%，报11,865美元。期锡 涨0.6%，报19, 890美元，脱离稍早触及的10周低点19,500美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)