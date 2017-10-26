修正-金属期市：期铝升至逾五年高位，因中国减少产能

(更正：因译文有误，内文第一段应为“伦敦金属交易所(LME)”，非“伦敦金属交易商(LME)”)

路透伦敦10月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四触及逾五年最高，因预计中国快将进入冬季削减产能时期，且LME库存降至九年低点令对供应短缺的担忧加重。

LME三个月期铝收高0.2%，报每吨2,190美元，盘中升至2012年3月来最高的2,215美元。

“我们已经看到中国铝产能有所减少，这支撑价格。”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。

“但我们对冬季铝减产规模到底会有多大持怀疑态度，特别是在目前价高的情况下，生产商可能会设法绕过关闭产能的规定，”Bain称。

为对抗空气污染，全球最大铝生产国－中国预计将在冬季削减数以百万吨计的铝产能。

LME铝库存减少3,975吨至2008年9月来最低的120万吨。但截至10月20日，上海库存稳步升至61.537万吨的历史高位。

海德鲁(Norsk Hydro)周三表示，中国削减原铝产量带来了正面人气，可能令2018年铝市趋紧。

三个月期铜收低0.3%，报每吨6,986美元，三个月期锌收高1.1%，报每吨3,225美元。三个月期铅下滑0.3%，报每吨2,482美元。

LME期镍收低1%，报11,745美元。期锡涨0.2%，报19,850美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)