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2017年10月31日 / 下午5点42分 / 更新于 16 小时前

金属期市：期铜因担心10月涨势过度而下滑，期镍劲升

1 分钟阅读

* LME周金属行业人士齐聚伦敦

* 期镍跳升逾6%，至2015年6月来最高

路透伦敦10月31日 - 期铜周二下跌，从周五大跌2%中反弹的势头屈服于对本月升势过度的担忧。期铜本月曾升至7,000美元上方的三年高位。

期镍在公开喊价交易时段收盘前大涨，收高逾5%，并在收盘后的电子交易时段触及逾两年高位。

本月迄今期铜涨幅仍超过5%，和其他商品一起上涨，得益于对中美需求不断上升将提振价格的希望。不过，期铜保持稍早涨势有困难。

“铜市需求迹象看来相对疲弱，且未见供应面特别紧张，”Oxford Economics分析师Daniel Smith表示。他认为铜价升势过度。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%，报每吨6,839美元，较上周五触及的两周低位6,782.50高不到1%。

LME三个月期镍收高5.3%，收报每吨12,295美元，在电子交易时段触及2015年6月来最高的12,455美元。

本周是LME周，预计市场交投清淡，因交易商、生产商和终端用户齐集伦敦出席该行业会议。

路透技术分析师王涛称，LME期铜可能再次测试支撑位6,787美元，此前在这水准反弹后，期铜未能将涨势扩大至6,888美元以上。

全球最大铜矿商Codelco上调对欧洲买家的2018年实货铜升水至每吨88美元，今年升水在80-85美元区间。

期锌上升1.7%，报3,265美元。期铅上涨0.2%，报2,414美元。

期锡下跌0.1%，报19,375美元，此前触及三个半月低位19,020美元。期铝上涨0.1%，报2,160美元。(完) (编译/审校 利棣儿/李军)

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