金属期市：电动汽车题材推动镍价升至两年高位，但此轮上涨可能不成熟

* 锌价触及10年高位，因基本面收紧

* 镍市取消仓单37%

路透伦敦11月1日 - 镍价周三急升近6%至两年高位，因用于电动汽车的可充电锂离子电池制造商需求强劲的预期升温。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍收高4%，报每吨12,785美元，稍早升至2015年6月以来最高的13,030美元。期镍今年迄今已上涨约30%。

“电动汽车题材现在不仅涉及钴和锂，还更多地涉及镍，镍被认为是最可能受益的金属中的滞后者，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。

“市场聚焦未来，但现在镍供应良好，库存处于高位，此轮镍价涨势可能有些不成熟。”

上海期交所镍期货触及日涨停上限，达到近11个月最高。

LME仓库镍库存约为381,000吨，占全球消费的近20%，但取消仓单占37%，燃点了对市场供应吃紧的忧虑。

锌价收高0.4%，报每吨3,277美元，稍早触及2007年8月以来最高的3,326美元。供应短缺预期提振价格。

期铜收高1.3%，报每吨6,930美元；期铝涨1.2%，报2,185美元；期铅升2.8%，报2,482美元，期锡涨0.1%，报每吨19,400美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)