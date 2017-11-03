金属期市：期锌因中国库存增加而下滑，期铜回软

路透伦敦11月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌价格周五下滑，因中国库存增加，而期铜也回软，之前受对电动车需求增加的预期带动大涨。

金属行业在伦敦举行年度会议之际，电动汽车成长题材带来的对铜和镍等金属的乐观人气，但美国建议取消对电动车的补贴压制了投资人的热情。

在美国公布强劲数据后，美元指数上涨，令部分金属价格扩大跌幅。

自周一以来，三个月期镍攀升逾1,100美元，在周二和周三创下三年最大两日升幅，受电动车题材带动。

法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称，本周大涨后，从目前的基本面情况来看，价格可能已经超过合理水平，未来12个月供应充足，期镍可能较合理价高1,000美元，所以需要修正。

美国公布的制造业和服务业数据优于预期后，美元上扬。

LME期锌收低1.2%，报每吨3,219美元，因中国库存增加。

上海期货交易所周度数据显示，锌库存跳升22%，铜库存攀升18%，显示供应充裕。

三个月期铜收低0.5%，报每吨6,895美元，昨日收盘变动不大，过去六周则大涨10%。

三个月期镍收高1%，报每吨12,725美元，本周劲升10%，周三曾创下逾两年高位13,030美元。

期铝收高0.5%，报每吨2,185美元，期铅收高0.8%，报2,463美元。期锡下滑0.5%，报19,550美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)