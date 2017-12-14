金属期市：伦敦金属表现不一，中国经济数据带来支撑

路透墨尔本12月14日 - 伦敦金属周四亚洲尾盘表现不一，中国公开市场利率小升多少减弱了来自中国和日本制造业报告带来的乐观情绪，市况在圣诞假期前渐趋清淡。

随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息，中国央行周四公开市场利率全线上调，不过幅度小于今年此前两次，低于市场预期。央行表示，利率上调是随行就市，反映市场供求的结果，同时也是对FED加息的正常反应。

“一切仍继续描绘出一幅相对正面情势，至少不像市场所担心的那样偏空，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示，

“随着接近年底，肯定会有一些获利了结，目前没人真的想新建多头仓位。”

0702 GMT，伦敦期铜削减涨幅，持稳在每吨6,723美元，上日上涨1%。盘中触及12月5日来的高点6,765美元。期铜收盘站上100日移动均线切入位6,690上方后，技术面有所改善，目前该点位是支撑位。

上海期铜涨势也缩窄，小涨0.2%至每吨52,320元人民币(7,916美元) 。

伦敦期镍回吐近2%的涨幅，期锌持平，期铅下跌0.5%。

美元下跌，之前美联储并未因经济稳健成长的迹象而将明年升息次数预估调高为四次，反而是提出对通胀的疑虑。

中国国家统计局周四公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略高于路透调查预估中值的6.0%，为年内次低；1-11月固定资产投资同比增长7.2%，亦与路透调查中值一致，该数据继续创1999年12月以来最低；前11月民间固定资产投资同比增速亦回落至5.7%。 (完) (编译 孙茉莉/张荻； 审校 蔡美珍)