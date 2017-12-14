金属期市：期铜接近两周高位，受助于中国数据和全球增长预期

路透伦敦12月14日 - 期铜周四触及近两周高位，受助于中国发布乐观制造业数据后对全球经济成长的预期，盖过了美元走强和中国公开市场利率上调带来的影响。

中国11月工业产出增幅快于预期，表明世界最大工业金属消费国的经济仍具有韧性，部分受助于建筑业蓬勃发展的支撑。

美元兑欧元上涨，此前欧洲央行上调通胀和增长预估，但仍承诺若有必要将继续提供刺激措施。周三，美国联邦储备理事会(FED/美联储)如期升息，但对通胀保持谨慎打压美元下跌。

随着美联储加息，中国央行周四公开市场利率全线上调，不过幅度小于今年此前两次，低于市场预期。央行表示，利率上调是随行就市，反映市场供求的结果，同时也是对FED加息的正常反应。

“在升息的周期，铜价上涨，因为不论汇率走势如何，人们谈论的是经济前景改善，况且，仍有供应风险主题，”Marex Spectron交易商Alastair Munro称。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高1%，报每吨6,793美元，盘中触及12月4日以来最高的6,847美元。铜的技术面有所改善，连续两日收于100日移动均线切入位之上。

中国官方数据显示，11月原铝产量连续第五个月下降，因冬季限产令产量跌至2015年2月以来最低。

铝价收高2%，报每吨2,050美元，创9月以来的最大单日涨幅。

锡价收高0.5%，报18,900美元，周三跌穿技术支撑位后跌至六个月低位。

锌价收高1.1%，报3,187美元；镍价收高0.5%，报11,155美元，铅价收跌1.5%，报2,486美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)