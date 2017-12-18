金属期市：镍价触及三周高位，因预计中国需求稳固

* LME镍库存约相当于70日的消耗量

路透伦敦12月18日 - 镍价周一触及三周高位，此前中国宣布下调部分钢产品出口税，提振了镍需求增长预期，但库存规模较大限制升幅。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍上涨2.2%，报每吨11,830美元，稍早触及11月27日以来最高的11,850美元。

自上周五中国宣布上述消息后，镍价急升了约6%。

“镍库存巨大，约相当于70日的消耗量，”Oxford Economics commodities分析师Dan Smith称。

中国称，决定自2018年1月1日起，取消钢材等产品的出口关税。

中国约占全球镍需求的一半，不锈钢加工厂消耗全球镍需求的三分之二。

LME批准仓库的镍库存MNISTX-TOTAL为373,314吨，低于2015年6月达到的47万吨之上水平，但是2013年5月库存水平的一倍。

铅价收高1.4%，报每吨2,561美元，稍早触及10月以来最高的2,567美元。汽车电池制造商冬季需求强劲的预期，在最近几周提振铅价。

基本金属受美元疲弱提振，因对其它货币持有者来说，美元下跌意味着以美元计价的商品更便宜。

铜价升0.3%，报每吨6,905美元；期铝升0.4%，报2,074美元；锌价下跌0.3%，报3,196美元；锡价升1%，报每吨19,350美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)