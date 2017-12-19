金属期市：供应增长放缓的前景扶助铝价升至三周高位

路透伦敦12月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝价格周二触及三周高位，因最大生产国中国供应增长放缓的前景促使投资人买入，但明年供应过剩的可能性限制了升幅。

指标三个月期铝收高1.2%，报每吨2,099美元，此前触及11月29日来最高。今年迄今期铝大涨逾20%，因预期市场供应收紧。

“中国今年削减了8%的铝产能，看来中国政府允许这些产能在明年恢复的可能性不大。”CRU Group分析师Eoin Dinsmore表示。

“我们预计中国明后两年铝产量增长5%，较近几年放缓...但明年中国仍将是供过于求。”

国际铝业协会(IAI)数据显示，今年上半年中国铝产量1,670万吨，较去年下半年增加1%，而去年下半年较上半年增幅达到10%。

中国去年铝产量占全球近5,900万吨总产量的55%，而2000年时仅占全球产量2,500万吨的11%。

分析师表示，上海期货交易所铝库存达到创纪录的736,389吨，显示供应过剩。

三个月期铅收低0.4%，报每吨2,552美元，周一触及10月16日来最高的2,567美元，受对冬季汽车用电池生产商需求强劲的预期提振。

其他基本金属中，期铜收高0.5%，报每吨6,942美元，期锌收高0.2%，报每吨3,201美元，期锡收平，报每吨19,355美元，期镍收低0.6%，报每吨11,755美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)