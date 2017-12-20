金属期市：期铜触及7,000美元之上的两个月高位，因美元疲弱和成长希望

路透伦敦12月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三触及两个月高位，因美元下跌，且由于美国税改接近完成，中国经济仍稳健，投资人仍对全球经济成长前景感到乐观。

美元兑多数主要货币下滑，鉴于投资人已经消化了美国全面税改因素，美元上升空间有限。

美元疲弱令美元计价金属对非美国投资人而言更为便宜。

“整体而言，看来投资人信心已经恢复。在上周再度突破6,700美元后，引发了买盘。美元走软也有帮助。”一交易员表示。

三个月期铜收高1.5%，报每吨7,045美元，攻克重要心理关口7,000美元，触及10月中来最高的7,070.50美元。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

季节性强劲需求和低库存带动三个月期铅价格升至两个月高位2,572美元，但期铅收低1.1%，报每吨2,525美元，因技术性因素导致的供应紧张出现缓和。

三个月期铝收高1.1%，至11月底来最高的2,122美元，因原材料价格上涨和中国减产给市场带来年底支撑。

其他基本金属中，期锌收高0.5%，报每吨3,218美元，期锡收高0.6%，报每吨19,475美元，期镍大涨2.3%，报每吨12,030美元，为11月中来最高。(完) (编译 李军; 审校 母红)