金属期市：伦敦期铜自近两个月高位下滑，受了结获利拖累

路透墨尔本12月21日 - 伦敦期铜周四自上日的所及近两个月高位下滑，因投资者年末了结获利，但美元走软以及中国需求前景旺盛构成支撑。

澳洲国民银行(NAB)在一份报告中说，2018年中国需求增长料将放缓，但将保持稳定，全球活动回升应该会支撑铜需求。

“中国房地产市场前景仍面临下行风险，人口增长放缓、信贷状况收紧以及价格涨幅放缓，可能导致房地产投资增长缓慢，”该行称。

澳洲国民银行预计2018年铜市场将出现少量供应缺口，平均价格料为每吨6,645美元。

0517GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小跌0.1%至每吨7,034美元，交易员趁铜价周三跳涨至近两个月高位7070.50美元了结获利。周三铜价收升1.5%。

LME所有主要合约未平仓合约本周下降，反映了交易员在年底前结清仓位，空头回补扶助铜价本周涨回7,000美元上方。

上海期货交易所主力期铜合约上涨1.1%至每吨54,240元人民币(8,257美元)。未平仓合约亦下滑。

美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。

智利矿商Antofagasta Plc周三表示，已和Centinela矿脉工会工人达成新的薪资协议，解除了罢工的风险。

备受关注的中国2017年中央经济工作会议周三在北京闭幕，会议提出，中国明年将保持稳健中性货币政策和积极财政政策，今后三年打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。(完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 高琦/王颖)