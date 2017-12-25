金属期市：沪铜升至两个月高位，因中国天然气短缺影响炼铜产量

路透北京12月25日 - 上海期铜价格周一上涨0.7%，触及两个月高位，因中国部分地区天然气短缺，导致炼铜商减产。

“由于中国北部天然气供应紧俏，像是河北及山东，一些铜加工商纷纷减产，”中信证券分析师在一篇中文报告中表示。

中信证券分析师指出，在大型铜企目前仍在与燃气供应商谈判之际，铜产量所受到的影响可能持续到明年初。

上海期铜主力合约周一收高0.7%至每吨54,700元人民币(8,347美元)。该合约盘中触及10月25日来的高点55,280元。

伦敦金属交易所(LME)周一因圣诞节假期休市，上周五收高0.7%至每吨7,136美元，盘中触及两个月高点7,139。

美国总统特朗普周五签署了规模达1.5万亿(兆)美元的税改议案，敲定了他任职第一年的最大立法胜利。他还批准了一项防止政府可能停摆的短期拨款议案。

据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模降至11月中旬以来最低。

新华网援引中国央行副行长易纲周六报导称，要把防范风险的攻坚战打好，首先要控制好总体杠杆率，要坚持积极稳妥地去杠杆、稳杠杆。(完) (编译 蔡美珍/张荻； 审校 王洋/艾茂林)