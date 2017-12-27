金属期市：伦铜涨至四年高位，因中国11月进口跳升

* 中国11月铜进口跳升，但1-11月仍下降

* 铝价触及八周高位

路透伦敦12月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三升至四年高位，此前中国公布11月进口跳增，提振对中国需求增强的预期。中国为全球最大金属消费国。

交易商表示，在纽约市场开盘后铜价升势加速，因美国的基金趁势而上。

三个月期铜收高1.6%，报每吨7,239美元，稍早触及2014年1月来最高的7,259美元。今年迄今铜价大涨了30%。

“中国贸易数据燃点了铜价的升势。市场人气非常利多，”一铜市交易员表示，并称如果成交量减少，市场可能出现一些波动。

中国海关周二公布的数据显示，中国11月精炼铜进口量同比增加19%，至32.9168万吨，但今年前11个月仍较去年同期下降逾10%，至291.5万吨。

交易商表示，一媒体报道中国最大铜生产商--江西铜业本周已经停止生产，这也一度支撑铜价。但之后该报道被否认了。

日本最大炼铜厂--泛太平洋铜业(PPC)高管周一说，预计铜价在未来两年涨幅将逾四分之一，因全球需求将持续增长并且超过供应。

三个月期铝升2.7%，报每吨2,252美元，稍早升至2012年3月来最高的2,254美元。

上海期货交易所铝库存达到创纪录的74.1324万吨，显示中国供应过剩。中国是全球最大的铝生产国和消费国。

其他基本金属中，三个月期锌升0.2%，报每吨3,272美元，期铅升2%，报2,539美元，期锡升0.8%，报19,695美元，期镍下滑0.2%，报12,110美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)