金属期市：伦铜涨至四年高位，因预计明年可能出现供应短缺局面

* 铝价升至2012年3月来最高

* 锌价触及两个月高位

路透伦敦12月28日 - 伦敦期铜周四跳升至四年高位，因基金押注最大消费国--中国需求强劲，而最大出产国智利供应受扰会令市场出现供应短缺的局面。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报每吨7,289美元，稍早升至2014年1月来最高的7,312.5美元。今年迄今铜价大涨超过30%，势将录得2009年来最大年度升幅。

“基金在抢购，但时机和强度令人意外，”Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig表示，“基本面良好，中国经济增长，需要更多的铜。拉美因劳资磋商可能有罢工的风险。”

全球铜需求预计在约2,350万吨，其中约一半靠中国。中国海关周二公布的数据显示，中国11月精炼铜进口量同比增加19%，至32.9168万吨。

分析师表示，明年中国铜需求增幅可能达到3%，今年约为2%。

INTL FCStone分析师Edward Meir预计，明年铜市预计将出现13万吨的供应缺口，今年供应短缺9.5万吨。

美元下跌也扶助铜价，今年迄今美元指数下挫了10%。

三个月期铝升1.4%，报每吨2,283美元，为2012年3月来最高，今年迄今铝价大涨超过30%。

三个月期锌升0.9%，报每吨3,302美元，今年迄今升幅约28%，去年升幅高达60%，因产能减少造成供应短缺。

其他基本金属中，期铅跌0.6%，报2,524美元，期锡升1.2%，报19,925美元，期镍攀升2%，报12,175美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)