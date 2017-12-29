金属期市：伦铜收低，明年走势取决于智利供应和中国需求

* 市场预期明年供应可能受扰

* 中国铝库存不断增加预示供应过剩

* 锌延续去年升势，分析师预计明年进一步走强

路透伦敦12月29日 - 中国治理工业污染、供给侧改革和强劲的需求增长今年合力创造了铜和铝市场的荣景，今年两个金属的升幅势将创2009年来最大。

不过交易商和基金周五在年底获利了结和结账，打压价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.6%，报每吨7,274美元，但今年升幅达到31%，保持在周四触及的四年高位7,312.50美元附近。

三个月期铝下滑0.7%，报每吨2,268美元，稍早触及近五年高位2,290.50美元，今年升幅达到34%。

“对工业金属市场，中国明年将再度扮演至关重要的角色。削减产能和稳健的需求明年将令我们保持乐观。”Tiberius Asset Management执行长Christoph Eibl表示。

“智利劳工谈判，可能发生罢工。我们看到回到商品市场的投资人增加，这是非常有利的局面。”

中国是全球最大的工业金属消费国，全球铜铝需求中近半靠中国。明年全球铜铝需求预计分别约为2,300万吨和6,200万吨。

中国提议从明年年底开始禁止进口金属废料，这令市场预期中国将增加进口精炼金属和产品，这对铜市是一个重大刺激因素。

最近市场开始展望明年走势，对供应受扰的担忧浮现，也提振了铜价。

花旗分析师表示，明年有超过30项行业劳资协议到期，涵盖约500万吨的铜矿供给，多数在智利及秘鲁。

铝市场的题材主要是中国减产，中国治理雾霾意味着11月开始的冬季月份减产。

不过近几周，投资人担心中国铝需求和供应过剩，因上海期货交易所监控的铝库存不断增加，达到创纪录的75万吨以上。

三个月期锌收高0.5%，报每吨3,319美元，今年升幅29%，去年则高达60%。

“全球锌市场可能在未来几年依旧供不应求，因新矿和旧矿复工无法抵消之前的产能关闭。”澳洲国民银行(NAB)分析师在报告中指出。

LME锌库存自2015年9月来已经减少了七成，至约18万吨，而全球需求估计达到1,400万吨。

其他基本金属中，期铅跌1.5%，报2,487.5美元，今年迄今升23%，为2009年来最大升幅。

期锡升0.5%，报20,025美元，今年跌5%。期镍攀升3.3%，报12,760美元，今年大涨27%。(完) (编译 李军; 审校 母红)