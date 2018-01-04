金属期市：期锌触及逾10年高位，因担忧供应不足

* 期锌触及2007年8月以来最高3,364美元

路透伦敦1月4日 - 期锌周四触及逾10年高位，因担忧市场供应不足。期铜也攀升，因良好的数据支撑全球最大金属消费国中国的成长预期。

周四公布的数据显示，伦敦金属交易所(LME)锌库存减少250吨，至2008年底以来最低水平，较10月触及的峰值减少了三分之一。

“毫无疑问，市场供应吃紧。我们看到，去年库存骤降，”Capital Economics的分析师Caroline Bain说，“之前几年主要是矿山供应减少，去年我们开始看到精炼市场，和精炼库存也在减少。”

目前的高价位是合理的，她说，但她还指出，矿山供应已经显示出反弹的迹象。

“我们预计，今年市场供应紧张的状况将会逐步缓解，”她说。

工业金属普遍得益于对中国前景的乐观情绪，分析师称。一项民间调查周四显示，12月中国服务业活动扩张速度为逾三年来最快。

LME三个月期锌收报每吨3,362美元，上扬1.1%，稍早触及2007年8月以来最高3,364美元。

锌价可能在未来六到九个月继续攀升，高盛在其2018年展望中称，理由是精炼锌库存减少，2017年供应缺口大于分析师预期，中国锌矿供应在今年上半年恐无法对价格上涨作出响应。

三个月期铜收盘时没有成交，但最后买入价报每吨7,188美元，上扬0.6%。

美元周四小跌，而强劲的美国数据提振美股，三大股指开盘创纪录新高，油价升至2015年中以来最高。

三个月期铅收高0.3%，报每吨2,587美元。三个月期铝涨1%，收报每吨2,250美元。三个月期镍急升2%，报每吨12,650美元。三个月期锡收跌0.3%，报每吨19,850美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)