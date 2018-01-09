金属期市：锌价升至2007年水平，因库存骤降和供应短缺

路透伦敦1月9日 - 锌价周二触及逾10年最高水平，因预期今年仍会供应短缺和库存下降的投资者买入锌。

交易员称，基金对多头头寸锁定利润，在纽约开盘后打压工业金属价格。

指标锌价收跌1.5%，报每吨3,335美元，稍早触及2007年8月以来最高的3,400美元。去年锌价累积上涨逾28%，2016年攀升了60%。

“价格会保持在较高水平，市场供应短缺，库存将下降，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，他补充道，加拿大和澳大利亚的一些小型矿场的新供应不足以平衡市场。

法国兴业银行预计今年和去年锌市场短缺35万吨，2016年短缺20万吨。预计今年精炼锌产量升至1,400万吨，去年为1,380万吨。

供应短缺导致伦敦金属交易所(LME)注册库存MZNSTX-TOTAL减少，至18.025万吨，较去年10月减少逾30%。上海期交所监管仓库库存较去年3月骤降60%，至7.7383万吨。

铜、铝、铅和镍去年均上涨约30%，因预期今年市场短缺，库存下降。分析师预计今年价格仍将升高。

铜价下跌0.3%，报7,101美元；铝价下跌1%，报2,152.5美元；铅价下跌2.3%，报2,545美元；锡价下跌0.3%，报19,950美元；镍价上涨1.3%，报12,695美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)