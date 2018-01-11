金属期市：期镍从两年半高位回落，期锌接近十年高位

路透伦敦1月11日 - 期镍周四走低，因昨日升至两年半高位后，交易商锁定获利。期锌升向逾10年高位，因供应紧缺。

主要镍出口国菲律宾的一位官员周四称，该国四座镍矿仍因环境原因处于关闭。日本住友商事表示，旗下一座位于马达加斯加的镍矿在热带气旋侵袭后暂停产出。

“镍需求良好，加之菲律宾镍矿关闭导致供应有所收紧。市场出现供应短缺，这一局面将会持续，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar说。

“镍价应会继续持于10,000-13,000美元区间，偏区间的上行通道， ”他说。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍收盘急跌2.4%，报每盎司12,625美元，周三触及2015年6月以来最高13,200美元。

基金增加看涨押注，截至1月5日当周，基金持有的LME净多头头寸较12月触及的低位增加一倍，至29,746口。

上海期交所镍库存为4.892万吨，上年同期为超过9万吨。LME镍库存为36.8292万吨，低于2015年6月时的逾47万吨，但较2013年5月时的水平高出一倍。

期锌收涨1.5%，报每吨3,386美元，接近本周稍早触及的逾十年来最高3,400美元。

期铜收跌0.2%，报每吨7,140美元。

期铝收跌0.3%，报每吨2,175.50美元，从1月9日触及的低位2,149.50美元反弹。

美元兑欧元走软，之前欧洲央行暗示今年可能开始撤走2.5万亿欧元的刺激计划。

期铅收盘持平在每吨2,549美元，期锡收涨0.8%，报每吨20,225美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)