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金属期市：期锌触及逾十年新高，因市场供应紧张
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January 12, 2018 / 6:03 PM / 更新于 13 hours ago

金属期市：期锌触及逾十年新高，因市场供应紧张

1 分钟阅读

路透伦敦1月12日 - 伦敦金属交易所(LME)锌价周五小涨至逾十年高位，受供应可能短缺及库存较低支撑，但部分投资人表达了对高价水准的担忧。

指标三个月期锌攀升至每吨3,409美元，为2007年8月来最高，之后缩减涨幅，收报3,383.50美元，当日升0.1%。

自12月初以来，锌价大涨11%，且为去年LME基本金属中涨幅最大的金属，升幅高达32%。

“全球交易所库存量已经降至仅够全球消费六七天的水平，所以库存紧张，中国继续治理环境污染，所以将限制国内供应增长。”中银国际大宗商品策略部主管付晓表示。

“基本面来看确实紧张，但投资人也越来越担心目前的高价格水准。基金可能目前不太愿意追涨。我们认为上升空间不大，持谨慎乐观态度。”

近几年多个大型矿场关停后，过去12个月，LME锌库存骤降58%，至18.015万吨。

LME三个月期铜跌0.4%，报每吨7,109美元，略受中国数据打压。

海关数据显示，中国12月未锻轧铜及铜材进口较前月下降4.3%，但仍为去年第二高水准。

今日期铝表现最佳，大涨1.8%，报每吨2,214美元，摆脱中国出口增加消息的影响。

中国12月未锻轧铝及铝材出口连续第二个月增加，较11月增15.8%至44万吨，较上年同期增12.8%。

期镍从昨日的跌势中反弹，收高0.8%，报每吨12,725美元。期铅收盘没有成交，买盘最后跌0.6%，报每吨2,535美元，期锡收涨0.3%，报每吨20,275美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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