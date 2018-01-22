金属期市：期铜上扬，因对需求乐观及担心供应

路透伦敦1月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周一上扬，引领基本金属普涨走势，因对全球经济成长前景乐观，且供应忧虑扶助期价收复上一交易日的部分失地。

上周五，期铜下挫0.5%，今日盘中一度大涨近1%，期锡攀升至近三个月高位每吨20,800美元。

“市场对宏观经济普遍感到乐观，一些良好的数据显示全球经济成长仍在正轨上。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“中国数据显示经济稳定、美国数据令人鼓舞，欧洲也是如此。”

“铜和锌这两个供应面最为受限的金属仍受到供应忧虑支撑。”

巴克莱在报告中指出，近期铜价上升是因应全球主要市场库存紧张。

巴克莱将今年LME现货铜均价预估上调至每吨6,619美元，并称如果满足了特定的条件，铜价有可能高见7,700美元。

指标三个月期铜收高0.4%，报每吨7,068美元，扭转上一交易日的跌势。上周期铜小跌至7,027美元，今年稳守7,000美元关口。

国际货币基金组织(IMF)周一上调2018和2019年的全球经济增长预估，称美国大幅税改将提振美国投资，有助于其主要贸易伙伴国经济增长。

路透技术分析师王涛称，波浪形态及费波纳奇预测分析显示，LME期铜可能跌穿7,036美元的支撑位，并进一步跌至下一个支撑位7,005美元。

三个月期锡收高0.7%，报每吨20,750美元。

期锌收低0.1%，报3,414美元，进一步远离上周五触及的十年高位3,444美元。期铅大涨1.5%，报2,620美元。期铝上涨1.4%，收报每吨2,249美元。期镍收高0.3%，报12,760美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)