金属期市：期铜跌至一个月低点，因库存大增

路透伦敦1月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二跌至一个月低点，此前库存增加显示精炼铜供应稳健。

不过，期铅价格攀升至2011年来最高，因库存减少。

数据显示，LME注册仓单(on-warrant)铜库存周二跳升28%。

“我认为电解铜市场无论怎么样也不算是特别紧张。溢价在降低，我认为没有人担心可获得性。”麦格理分析师Vivienne Lloyd表示。

不过Lloyd还表示，LME铜价上半年会有不错的支撑，因有一些铜矿劳工合同到期可能造成供应受扰，且中国限制废金属进口。

LME三个月期铜收低2.1%，报每吨6,923美元，为12月20日来最低。

海关数据周二显示，12月中国废铜进口同比减少19.8%。

国际铜业研究组织(ICSG)在其最新的月度报告中表示，去年10月全球精炼铜供应短缺缩窄至2,000吨，9月为11.3万吨。

美元走软支撑基本金属，数据显示欧元区消费者信心1月升幅大于预期后，美元指数跌至三年新低。

LME注册仓单铅库存减少5,000吨或6%，至8万吨，显示短期供应不足，逼近3月底触及的2013年6月来最低水准7.78万吨。

LME三个月期铅一度升至2011年8月来最高的2,636.50美元，收盘跌0.4%，报每吨2,610美元。

期铝下跌0.9%，收报每吨2,229.50美元。期锌收低0.1%，报3,412美元，期镍收高0.7%，报12,850美元，期锡收低0.2%，报每吨20,710美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)