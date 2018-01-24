金属期市：美元走软推高期铜价格，未受库存急增影响

路透伦敦1月24日 - 美元急跌周三扶助期铜从一个月低位反弹，尽管库存连续第二日急增表明供应充裕。

期镍升穿关键技术水准，触及两年半高位，期铅和期锌也攀升至多年高位。

对美国贸易保护主义的担忧，以及美国财长有关美元走软对美国出口有利的讲话打压美元兑一篮子主要货币跌至三年低位。

美元走软使美元计价金属对持有其它货币的投资者而言更便宜。

“今日的主题是美元走软，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。

LME指标期铜急升3.3%，收报每吨7,150美元，势将创10月以来最大涨幅。周二下跌2.1%，至12月19日以来最低6,885美元。

LME注册仓库中的有仓单铜库存跳增24,325吨，周二增加44,825吨，使有仓单库存自1月17日以来累计增加了51%。

交易商称，周二库存急增后，库存进一步增加已在市场预料之中。“我们看到各个仓库的库存一直在大幅增加。过去几周这一直是市场谈论的话题，因此，市场认为这不是问题，”一位交易商称。

期铜回升至切入位在6,944美元附近的50日移动均线这一重要技术位之上。

LME铜库存增加可能反应中国进口需求下降，分析师Helen Lau在一份报告中写道。中国12月进口未锻轧铜45万吨，同比下降6.9%。精炼铜产量触及纪录高位86.5万吨。

期镍升穿一条始于2011高位的长期下行趋势线，引发技术性买盘。期镍收涨5.7%，报每吨13,580美元。

期锌收高0.8%，报每吨3,440美元，盘中触及2007年8月以来最高3,456美元。期铅上涨1.2%，报每吨2,640美元，盘中高见2011年8月以来最高2,649.50美元。这两种金属均受供应短缺提振。

期铝收盘上扬0.9%，报每吨2,250美元。期锡急升1.8%，收报每吨21,090美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)