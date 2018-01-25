更正-金属期市：基本金属接近多年高位，因美元疲弱

(更正：因译文有误，第八段铅价应为收跌报每吨2,605美元，同时补上遗漏段落)

路透伦敦1月25日 - 锌价和镍价周四升至多年高位，因美元走弱，伦敦金属交易所(LME)注册仓库库存持续稳步下降。

铅价也升至逾七年高位，但收盘下跌。

美元兑其它主要货币周四走低，此前美国财长称，他欢迎美元疲弱。美元下跌令美元计价商品对以其它货币支付的买家来说更便宜。

Capital Economics高级商品策略师Caroline Bain称，美元走弱全线支撑商品价格，但他警告称，美国利率上升的预期抑制了商品价格前景。

“商品价格可能进一步上涨，因我们看到在期货市场有许多动能和乐观人气，”Bain称。

“但今年一整年来看，我们预计乐观情绪会减弱，我们相信全球经济和中国经济会放缓，导致价格走低。”

LME未用于交割的铅仓单库存MPBSTX-TOTAL减少1,200吨，至78,000吨，自9月中以来累积减少了31%。

铅价收跌，报每吨2,605美元，稍早触及2011年8月以来最高的2,653美元。

锌价盘中触及10年高位3,481.50美元，因库存触及逾九年低位的179,450吨。锌价收盘上涨0.7%，报3,465美元。

LME期镍上涨0.8%收报每吨13,685美元，盘中一度触及2015年5月以来的最高水平，上日则跳涨5.6%。此前海关数据显示上月中国精炼镍进口同比增长116%。

铜价下滑0.2%，报每吨7,145美元。价格从一个月低位向一周最高水平反弹，但仍低于12月底触及的峰值7,312美元，库存增加预计将对价格施压。

铝价下跌0.4%，报2,241美元；锡价上涨1.4%，报21,380美元。(完) (编译 刘静/侯雪苹；审校 母红)