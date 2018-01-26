金属期市：期锌触及十年新高，因美元下滑及库存降至2008年来最低

路透伦敦1月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌触及十年新高，因美元走软级库存降至2008年来最低，显示供应紧张。

指标LME三个月期锌收高0.4%，报每吨3,478美元，盘中触及2008年来最高的3,481.85美元。期锌录得七周连升，为2016年初以来最长周线升势。

ING商品策略师Oliver Nugent表示，锌供应紧张，LME仓库的取消仓单增加。

他谈及美元下滑时表示，“美元本周对市场的支持很大，投资人聚焦美元。”

锌价自12月低点已经反弹了约14%，去年大涨29%。

LME锌库存过去12个月骤降约58%，至17.8025万吨的2008年11月来最低，因近几年大型矿场关停。

中国周四公布的数据显示，12月精炼锌进口同比跳增59%。

三个月期铜跌0.7%，报每吨7,085美元，本周升1%。

自1月17日LME注册仓单铜库存已经猛增70%，至25.8675万吨。

三个月期镍小涨0.3%，报每吨13,650美元，本周大涨8%，为11月初来最大周度升幅。

铅价收跌0.5%，报每吨2,593美元，铝价升0.7%，报2,257美元；锡价上涨1%，报21,600美元，盘中触及2016年11月来最高。(完) (编译 李军; 审校 刘静)