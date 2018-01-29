金属期市：供应忧虑推动锌价触及10年半高位，期镍升至两年半峰值

路透伦敦1月29日 - 期锌周一急升至2007年以来最高，因库存下降表明供应吃紧。继上周升穿关键技术位后，镍价今日攀升至两年半峰值，因预期需求强劲。

多数工业金属上扬，投资者静待美国总统特朗普周二在国情咨文讲话中披露其基建计划的细节，以及中国周三公布制造业采购经理人(PMI)数据。

“新资金入市，市场对全球经济的乐观情绪高涨，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说。

LME三个月期锌收涨2.1%，报每吨3,550美元，盘中触及2007年7月以来最高3,584美元。期锌自2016年初以来已累计攀升150%。

精炼锌供应短缺，导致LME注册仓库的锌库存MZNSTX-TOTAL降至2008年以来最低17.6275万吨。

短期需求推动现货锌较三个月期锌的溢价MZN0-3从一周前的20.75美元急升至50.50美元。

Consultancy Wood Mackenzie预计，锌市今年将出现35万吨的供应缺口，2019年为短缺15万吨。

三个月期镍收涨1.1%，报每吨13,805美元，盘中触及2015年5月以来最高14,040美元。期镍过去一段时间受电动车电池需求急增的预期提振。

三个月期锡收涨1.5%，报每吨21,925美元，盘中触及2016年11月以来最高22,000美元。期锡自去年12月中以来累计上涨了17%。

一位中国高阶官员表示，该国经济成长可能放缓至6.5%-6.8%。中国是全球第一大金属消费国。

三个月期铜收盘持平在每吨7,085美元。三个月期铝收跌1.4%，报每吨2,225.50美元。三个月期铅收高0.4%，报每吨2,602美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)