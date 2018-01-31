金属期市：伦铜受美元下挫带动攀升，但1月收低

路透伦敦1月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三上扬1%，因美元兑欧元势将录得两年最大月度下跌幅，市场也在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策声明。

伦铜摆脱周二略弱于预期的中国制造业数据影响，因美元走软令以美元计价资产对持有其他货币投资人而言更为便宜。

不过分析师表示，投机商削减所持铜期货和选择权的净多头仓位，铜价可能在本月迄今下滑1.8%后进一步走软。12月铜价升至近四年高位。

ING商品策略师Oliver Nugent表示，“我们认为相对于基本面而言，价格仍过高，如果投资资金流维持之前的表现，继续减仓，预计铜价将保持下跌趋势。”

LME三个月期铜收高1%，报每吨7,118美元，昨日期铜收低0.5%。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三1900 GMT发布利率声明，这是叶伦作为美联储主席的最后一次货币政策会议。

三个月期镍领涨，上扬1.9%，收报每吨13,600美元。

周三数据显示，LME镍库存又减少了2,280吨，至2014年9月来最低。

期锌收高1.3%，报3,540美元，期铅收涨0.8%，报2,612美元。期铝升0.6%，报2,219.50美元，期锡收升0.3%，报21,680美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)