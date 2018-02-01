金属期市：期铅触及六年半高位，因供应减少

路透伦敦2月1日 - 期铅周四触及六年半最高，追赶期锌的涨势，因美国和中国今冬的严寒天气影响供应，同时中国政府继续限产以减轻环境污染。

伦敦金属交易所(LME)盘中触及2011年7月以来最高2,668美元，收盘急升2%，报每吨2,665美元。

期锌收高0.5%，报每吨3,557美元，但距离周一触及的10年半峰值仍有差距。

Marex Spectron的分析师Alistair Munro说，“所有人的关注点一直集中在锌市供应紧缺上，但实际上，铅的供应尤其紧张，因为北美和中国今冬的严寒天气导致燃料电池需求急增。”

“另外，中国二级市场的铅供应也受到关注，因政府治理环境污染的举措影响产量。”

LME铅库存自1月初以来骤降约7%，至低于13.5万吨的三年低位。

财新中国1月制造业PMI指数持平于上月，连续八个月扩张。而中国1月官方制造业PMI表现不及预期，降至八个月低点。

锌市的技术指标显示，近期供应吃紧。LME数据显示，一家实体持有逾90%的仓单、现货和“明日”库存。另外，现货新较三个月期锌溢价为55.5美元。

期铝收涨0.3%，报每吨2,225美元，稍早触及两周低位，因主要生产国中国的库存不断增加，加剧了对尽管削减产能，但中国市场供应仍然过剩的担忧。

期铜收盘持平在每吨7,119美元；期锡收跌1.3%，报每吨21,400美元。期镍收高2.9%，报每吨14,000美元，接近周一触及的两年高位。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)